Şırnak\'ta Güreş Turnuvası Müjdesi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Şırnak'ta Cudi Cup gibi güreş turnuvası düzenlemek istediklerini söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Şırnak Valisi Birol Ekici'ye Şırnak'ta ziyarette bulundu. Şırnak'ta güreş sporuyla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında Vali Ekici'ye bilgi veren Akgül, Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup gibi uluslararası bir turnuva düzenlemek istediklerini belirtti. Vali Ekici ve Taha Akgül yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en genç nüfusun olduğu illerin başında geldiğini belirten Vali Birol Ekici, Şırnak'ın spor altyapısı konusunda şanslı olduğunu belirtti. Ekici, "Güreş Federasyonu başkanımızı şehrimizde konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz önce kendisinin projelerini dinledim. Hepimizin bildiği üzere, Hakkari ve Şırnak genç nüfusun en yoğun olduğu iki şehir. 20.8'lik nüfusu Hakkari Türkiye birincisi genç nüfustan oluşuyor ve 20.6'da bizim hemen yanında. Bizden sonra Hakkari'ye gidecek başkanımız. Genç nüfusumuzun spora kazandırılması için birlikte projeler yürüteceğiz, birlikte çalışmalar yürüteceğiz ve şehrimizin güreş anlamında da başarıdan başarıya ulaşması için var gücümüz ile hep birlikte gayret göstereceğiz. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması bizim için çok önemli. Sporda hazırlanması fevkalade önemli. Şırnak'ın gençlerini spora, geleceğe hazırlayabilmek için var gücümüzle burada projeler yürütmeye devam edeceğiz. Spor altyapısı ile ilgili olarak bir defa şanslı bir şehiriz. Önümüzdeki günlerde bin 500 kişilik kapasiteli, şehrimizin ikinci spor salonunun ihalesi yapılacak. Gençlik merkezimizin ihalesi yapılmış durumda ve en kısa sürede üniversitemizde bin kişilik yurdun kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Spora altyapımız fevkalade iyi durumdadır. Bunun için Gençlik ve Spor sayın Osman Aşkın Bak'a buradan şükranlarımızı arz ediyorum. Güreş Federasyonu başkanımızın gönderilmesinde iş birliği yapan Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e buradan şükranlarımı arz ediyorum. Şırnaklı gençlerimize sporda başarılar diliyorum" dedi.

Taha Akgül: "Şırnak'ta turnuva düzenlemek istiyoruz"

Şırnak'ta bir Cudi Cup gibi bir turnuva düzenlemek istediklerini belirten Taha Algül ise, "Bütün illerimiz bizler için çok kıymetli. Doğudaki illerimiz bizler için çok kıymetli. Ben bu bölgeye ilk kez geldim ve merak ediyordum. Çok heyecanlıyım aslında. Bu dağları, ovaları görmek benim için büyük bir şeref. İnşallah ilimizde de güreşi canlandırmak istiyoruz. Çünkü bizler gitmeden, bizler illerimizi ziyaret etmeden güreşe bir şeyler kazandırmamız, güreşe bir şeyler almamız pek mümkün değil. O yüzden bizlerin gitmesi gerekiyor, ricacı olmamız gerekiyor. Bu günde sayın valimize güreşe destek vermesi konusunda ricacı olduk. İlimize gelen ikinci federasyon başkanıyım. Bu da değerli benim için. İnşallah burada, Şırnak'ta güreşi canlandıracağız. Nasip olursa buraya bir turnuvada vermeyi düşünüyoruz. Salonumuz yapıldığında veya açık alanda da olabilir. Bir organizasyon düşüneceğiz. Cudi Cup yapılmış, aynı şekilde güreş için de neden bir turnuva olmasın? Burada müdürümüzün de desteği ile Türk güreşine destek vereceğiz. Güreş Federasyonu olarak elimizden geleni yapacağız. Buradan Hakkari ve Van'a da gideceğiz. Oradaki illerimizden de bizlerin gelmesi için talep var. Çünkü biz gittiğimiz de illerde ki heyecan artıyor. Önem verildiğini gösteriyor. Dediğim gibi tüm gençliğimiz bizim için önemli. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler paşamız, bakanımız sağ olsunlar buradaki gençliğe ayrı bir önem veriyor. Güreşi de çok severler. Aynı zamanda sayın valimiz kendisi Antalyalı, yörüklerden güreşi çok severler. Bu bölgede, Güneydoğu'da güreşi canlandıracağız" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK