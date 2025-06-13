Şırnak Valisi Ekici\'den Cudi Dağı\'nda İncelemeler

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapımı planlanan Cudi Hz Nuh Camii proje alanında incelemelerde bulundu.

Vali Ekici, 4-5 Temmuz'da Cudi Dağı'nda yapılacak Hz. Nuh'u Anma ve Sefine Festivali alanında ve Cudi Hz Nuh Camii proje alanı ile yol yapım çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Ekici'ye Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve İl Müftüsü Orhan Örnek eşlik etti. - ŞIRNAK