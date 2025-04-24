Şırnak\'ta Toz Taşınımı Etkili

Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah etkili olmaya başlayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü.
Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden neredeyse görünmez hale geldi, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Bölgede zaman zaman etkili olan yağmur, toz nedeniyle çamur haline dönüştü.
Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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