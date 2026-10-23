Spor Bakanı Bak, Cudi'de artık roket değil raket seslerinin duyulduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Spor Bakanı Bak, Cudi'de artık roket değil raket seslerinin duyulduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spor Bakanı Bak, Cudi\'de artık roket değil raket seslerinin duyulduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya'da Terörsüz Türkiye sürecinde sporun birleştirici gücünün kullanılacağını söyledi. Bak, Cudi Dağları'nda roket seslerinin yerini raket seslerinin aldığını belirterek gençlerin spora yönlendirileceğini ifade etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "'Terörsüz Türkiye'de de en önemli görevlerimizden bir tanesi bizim sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmak ve yapmak. Bakın daha önce roket seslerinin olduğu Cudi Dağları'nda bugün raket sesleri var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Bak, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında düzenlenen programa katıldı. Malatya Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programa Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları, çevre illerden gelen çevre illerden gelen partililer ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Osman Aşkın Bak, Malatya'ya önemli yatırımlar yapıldığını ifade ederek, AK Parti'nin eser siyaseti yapan bir parti olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken Bakan Aşkın Bak, "Hem dijital bağımlılık hem uyuşturucu, içki gibi kötü alışkanlıklardan gençleri uzak tutmak. Bunun için de yapılacak iş gençleri spora yönlendirmek, sporun birleştirici gücünü kullanmak ve bunun vesilesiyle sosyal bir doku oluşturmak. Kendini özgüvenini artıracak. Spor yapmak gencin özgüvenini arttırır. Takım içerisinde yer alırken görev almasını bilir. Özgüvenini paylaşır ve kendini ifade etmesini sağlar. Bütün ailelere söylüyorum, çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Bakın burada yüzme havuzları, kapalı spor salonları, yine futbol sahaları, atletizm pistleri pek çok yatırım yapıyoruz. Yeniden bir yurt inşaatına başlayacağız" dedi.

'ROKET SESLERİNİN DUYULDUĞU CUDİ'DE RAKET SESLERİ VAR'

Bakan Bak, Terörsüz Türkiye sürecinin de önemine değinerek, sporun birleştirici gücünü kullanmanın görevleri olduğunu ifade etti. Roket seslerinin duyulduğu Cudi Dağı'nda artık spor etkinliklerinin yapıldığını aktaran Bak,' 'Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki gençlerimize verdiği önem ortada. Biz tabii Türkiye yüzyılında gençliği yüzyılı olarak, sporu yüzyılı olarak görüyoruz ve yapılan devasa yatırımlar Cumhurbaşkanımızın talimatı şu. Bütün mahallelere ve ilçelerdeki yerlere saha tesis yapacaksınız. Boş bırakmayacaksınız. Gençlerimiz sosyalleşecek, gençlerimiz spor yapacak. ve terörsüz Türkiye'de de en önemli görevlerimizden bir tanesi bizim sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmak ve yapmak. Bakın daha önce roket seslerinin olduğu Cudi Dağlarında bugün raket sesleri var. Cudi'de Cudi Cup var. Daha geçen de yine Cudi'de güreş turnuvası yapıldı. Yani artık gençlerimizin o terörün yaptığı yıkıcı etkilerden kurtulup sporla beraber iyileştirmek çok önemli. Yine bu yaptığımız spor yatırımları depremden etkilenen gençlerimizin daha çabuk rehabilite olması için sosyalleşmesi için önem arz ediyor" diye konuştu.

GÜLER: FONLARDA YAŞANAN USÜLSÜZLÜKLERİN ÜZERİNE GİDİYORUZ'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yaptığı konuşmada sermaye piyasalarındaki gelişmelere değindi. Güler, "Bakın dün Meclisimizde bir kanun çıkarttık. Son dönemlerde yaşanan sermaye piyasalarındaki ki, özellikle fonlarda yaşanan bazı olumsuz, bazı usulsüzlükler, yolsuzluklar onların üzerine gidiyoruz. Bakın çok özel bir kanunu çıkarttık. ve mağdur olabilecek, olumsuz etkilenebilecek vatandaşlarımızın, yatırımcılarımızın da yaşadıkları bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir kanunu çıkarttık. İnşallah önümüzdeki haftayla beraber uygulamaya da geçecek. ve sermaye piyasalarımızın çok daha güçlü, çok daha güvenilir bu tür usulsüzlüklere ve piyasa bozucu eylemlere sebebiyet verecek, engelleyecek ve bundan sonra da bunu alışkanlık edecek kimseye de fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi, bizlere talimatı 86 milyon aziz milletimizin tamamına elimizdeki tüm imkanlarla beraber en yüksek seviyede hizmet etmeye devam edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Asla yorulmayacağız. Asla boş işlerle uğraşmayacağız. Muhalefetin yaptığı gibi bol vaatler, yalan yanlış ifadeler, hamaset asla yapmayacağız. Hakikatten ayrılmayacağız. Ama şunu biliyoruz ki elbette bir süreçle yaşıyoruz. Bunu da unutmuyoruz asla da unutmayacağız. Kim bize yanlış yapmışsa kimin yanımızda yöremizde olduğuna bakmaksızın Yanlışı varsa, başka hesaplar peşindeyse onların da gereğini yapacağız. Merak etmesinler. Bizlerin asla aramızda farklı niyet taşıyan, bizlere hastalık bulaştırmaya çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Bunu da açık yüreklikle samimiyetle ifade edelim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Mehmet KasapoğluOsman Aşkın BakPolitikaMalatyaTürkiyeGüncelCudiSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Altında sert düşüş Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed’de Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
11:58
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak adım
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:46
Arda Güler’in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı
Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
10:59
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
10:56
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
10:19
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir
Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:27:22. #7.12#
SON DAKİKA: Spor Bakanı Bak, Cudi'de artık roket değil raket seslerinin duyulduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei