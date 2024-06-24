Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Kırmızı kategoride yer alan 2 terörist öldürüldü

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında "BOZDOĞAN-45" operasyonu gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri, 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J- SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Beritan Amara (K) adlı Sultan Dağ, Zeynep Cûdî (K) adlı Zeynep Nibat adlı teröristlerin; 29 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, Şırnak ili Merkez ilçesinde 07 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine katıldıkları tespit edildi.
Teröristlerin eylem faaliyetleri bunlarla da sınırlı kalmadı. 19 Haziran 2018 tarihinde Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 23 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 27 Nisan 2020 tarihinde Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP'li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi.
Bayram tatili boyunca ise 2'si kırmızı4'ü turuncu 2'si gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütümensubu toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Son Dakika › Güncel › Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Kırmızı kategoride yer alan 2 terörist öldürüldü - Son Dakika