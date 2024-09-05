Cudi Mahallesi'nde Elektrik Direkleri Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Cudi Mahallesi'nde Elektrik Direkleri Tehlike Saçıyor

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Batman'ın Cudi Mahallesi'ndeki vatandaşlar, kaldırımları işgal eden ve evlere bitişik duran beton elektrik direklerinin kaldırılmasını ve enerji hatlarının yer altına alınmasını talep ediyor. Mahalle muhtarı Serdar Yelboğa, bu direklerin çocuklar, yaşlılar ve engelliler için büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Enerji şirketi ise direklerin ekonomik ömrünün dolmadığını savunarak, taleplere yanıt vermedi.

05.09.2024 12:56
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BATMAN'ın Cudi Mahallesi'nde vatandaşlar, kaldırımları işgal ettiği ve bazılarının evlere bitişik olduğu için tehlike oluşturduğunu iddia ettikleri beton elektrik direklerinin kaldırılıp, enerji hattının yer altına alınmasını istiyor. Mahallelinin yolu kullanmak zorunda olmaları nedeniyle trafik kazası endişesi yaşadıklarını belirten muhtarı Serdar Yelboğa, "Hem çocuklarımız hem yaşlılarımız hem engelliler bu kaldırımları kullanamıyor" dedi. Enerji şirketi ise beton bloklu direklerin ekonomik ömrünü tamamlamadığı gerekçesiyle, hattın yer altına alınmasının uygun görülmediğini açıkladı.

Cudi Mahallesi'nde 2020 yılında kaldırımda bulunan demir direkler, enerji şirketi tarafından sökülerek beton bloklu direklerle değiştirildi. Mahalleli, kaldırımları işgal ettiği, bazılarının evlere bitişik olması nedeniyle tehlike oluşturduğu, engelli vatandaşlar ile çocukların da geçmelerinde sorun yaşadığı gerekçesiyle direklerin kaldırılmasını ve enerji hattının yer altına alınmasını istedi. Mahalle Muhtarı Serdar Yelboğa, enerji şirketine dilekçe yazdıkları halde yanıt alamadıklarını ifade ederek, "Mahallemizde enerji şirketinin 4 yıl önce yeni proje adı altında kurmuş oldukları beton direkler, kaldırımları işgal ediyor. Hem çocuklarımız hem yaşlılarımız kaldırımları kullanamıyor. Engelliler bu kaldırımları kullanamıyor. Zaten dar olan kaldırımlarımız beton direklerle işgal edilmiş ve bu sebepten dolayı vatandaşlar kaldırımları kullanamıyor. Bu direkler yüzünden 2 yıl önce vatandaşlar CİMER'e şikayet dilekçesi oluşturdu. Bizler de 4 ay önce enerji şirketine bir dilekçe gönderdik ama bir cevabını da alamadık. Olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık" dedi.

'KAZAYA MAHAL VERMESİNDEN KORKUYORUZ'

Kaldırımı kullanamayan vatandaşların yolu kullanmaları nedeniyle trafik kazası endişesi yaşadıklarını belirten Yelboğa, "Bu beton direkler sadece Cudi Mahallesi'nde mevcut. Diğer mahallelerde yer altından geçen elektrik kabloları, bizim mahallemizde beton direklere çıkarılmış. Bu direkler bazı yerlerde kaldırımlarda bazı yerlerde ise evlere sıfır yapılmış ve çok tehlike arz ediyor. Çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz maalesef bu kaldırımları kullanamıyor. Yolda yürüdüklerinde ise tehlike arz ediyor. Mahallemizde okul caddeleri üzerinde olan kaldırımlarımız zaten dar. Bu direkler yüzünden çocuklarımız kaldırımı değil de caddeyi kullanıyor. Haliyle arabalar hızlı gittiği için hem çocuklarımız korkuyor hem bizler de bir kazaya mahal vermesinden korkuyoruz. Mahallemizde bulunan bu ucube direklerin acilen kaldırılmasını talep ediyoruz. Acilen elektrik kablolarının yer altından geçirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'KALDIRIMDA DİREKLER OLDUĞU İÇİN CADDEDEN GİDİYORUM'

Engelli Hamza Doğan (11) da "Cudi Mahallesi'nde yaşıyorum. Ben tekerlekli sandalyemle okula gidiyorum. Bu kaldırımlardan gitmek zorundayım ama buranın üstünde direkler olduğu için bana zorluk veriyor. Ben caddeden gidiyorum. Arabalar da hızlı geliyor. Bana çarpmalarından korkuyorum. O yüzden direklerin kaldırılmasını istiyorum ki kaldırımları kullanayım" diye konuştu.

'DİREKLER BALKONA ÇOK YAKIN, ÇOCUKLARI BALKONA GÖNDEREMİYORUM'

Mahallelilerden Tenzire Yüce de "Bu direkleri kaldırtmak istiyorum. Bizim balkonumuza, dama yakın. Çocukları dama, balkona göndermiyorum. Korkuyorum. Allah korusun bir şey olsa bir sopayla ona dokunsa yani korkuyorum bu direğin kaldırılmasını istiyorum" dedi.

ENERJİ ŞİRKETİ: EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMADI

Enerji şirketinden yapılan açıklamada ise beton direklerin ekonomik ömrünü doldurmadığı gerekçesiyle yer altına alınmasının uygun görülmediği belirtilerek, "Cudi Mahallesi'nde belirtilen taleple ilgili olarak, 2020 yılında mahallede yapılan şebeke yenileme çalışmaları usul ve esaslara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Yüksek katlı yapıların bulunduğu Körük, Diyar ve Cizre caddelerindeki abonelerimizin güvenliği için dağıtım hatları yer altına alınmış ve tesis edilmiştir. Mahallenin diğer sokaklarında ise ekonomik ömrünü tamamlamış ve can ile mal güvenliği açısından risk teşkil edebilecek eski şebeke kaldırılarak, daha güvenli beton direkler ve hava koşullarından etkilenmeyen izolasyonlu kablolar kullanılarak yeni bir şebeke tesis edilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu talep değerlendirilmiş olup, ilgili yönetmelik gereği yenileme yatırımı yapılacak varlıkların ekonomik ömrünün 30 yıl olduğu dikkate alınarak, 4 yıl önce yapılan tesisin ekonomik ömrünü doldurmadığı göz önünde bulundurulmuş ve mevcut havai hatların yer altına alınması şu an için uygun görülmemiştir" denildi.

Cudi Mahallesi\'nde Elektrik Direkleri Tehlike Saçıyor
Kaynak: DHA

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