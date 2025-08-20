\'Terörsüz Türkiye\' Projesiyle Tenis Heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "'Terörsüz Türkiye' projesi çerçevesinde Cudi Dağı'nda artık roket sesi değil de raket sesleri dinleniyor" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan yeni federasyon merkezinin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve çok sayıda antrenör ve spor severler katıldı.

Açılış konuşmaları başlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tenis merkezi için gönderdiği hayırlı olsun mektubu okundu. Ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajları için teşekkür ettiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla, atletizm pistleriyle, tenis kortlarıyla, halı sahalarıyla, basketbol sahalarıyla gerçekten bütün gençlerimizi kullanacağı sporcularımızın kullanabileceği tesislerin Türkiye'nin dört bir yanında yapıldığını görüyoruz. Bu gerçekten çok çok kıymetli. UEFA standartlarında, FIFA standartlarında stadyumlarıyla, FIBA standartlarında basketbol salonlarıyla, FIVB standartlarında voleybol salonlarıyla gerçekten Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda etkin bir şekilde hızlı bir şekilde ilerliyor" diye konuştu.

"'Terörsüz Türkiye' projesi çerçevesinde Cudi Dağı'nda artık roket sesi değil, raket sesleri dinleniyor"

Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin kortlarıyla ve ana merkez kortuyla tenis severlere hizmet edeceğini belirten Bak, "Türkiye'de tenisin yaygın olduğu bir açılışında bir turnuvayla bundan yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirmiştik. Şırnak'ta Cudi Cup organize edilmişti. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi en büyük projem dediği 'Terörsüz Türkiye' projesi çerçevesinde de Cudi Dağı'nda artık roket sesi değil de raket sesleri dinleniyor. Şırnak'ta 5 bine yakın lisanslı tenisçi var. Dolayısıyla bu sayıların artması çok çok önemli. Biz sporun iyileştirici gücüne, sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun bu noktadaki toplumsal uzlaşmada, toplumsal birleşmede ortak süreçlerin devam etmesinde önem arz ettiğini ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

"Çok keyifli turnuvalar, çok keyifli maçlar izleyeceğiz"

Bu tesisle birlikte keyifli maçlar, ve raket sesleri duyacaklarını anlatan Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki Ankara'da aileler, çocuklarının tenis öğrenmesi için tenis oynaması için buraya getirecekler. Çok keyifli turnuvalar, çok keyifli maçlar izleyeceğiz, sesler duyacağız. Raket sesleri duyacağız. Çığlıklar duyacağız. Sizlerin heyecanını duyacağız. Bundan sonraki süreçte de Tenis Federasyonu Başkanımız Şafak Hanım'ın başlattığı 'Herkes İçin Tenis' projesi, tenisle ilgili bu çalışmaları, iş adamlarının katkıları, yine İstanbul'da benzer şekilde İstanbul'daki Tenis Federasyonu'nun tesislerin yenilenmesi, yeni kortların açılması ve bu arada bu tesislerdeki yeni heyecanı, yeni coşkuyu hep beraber yaşayacağız. Ben inanıyorum ki yeni federasyonumuz çalışmalarıyla, yatırımlarıyla, etkisiyle ve gayretiyle beraber biz de onları destekleyerek Türk tenisinde yeni başarıların, yeni heyecanın geleceğini görüyoruz, inanıyoruz."

Açılış konuşmasının sona ermesiyle Bakan Bak'a adının yazılı olduğu forma ve tenis raketinin takdim edildi. Ardından merkezin açılışı kurdele kesimiyle yapıldı. - ANKARA