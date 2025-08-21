İçişleri Bakanı Yerlikaya, Erzurum\'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Cudi'de çocuklar oynuyor, Gabar'dan petrol fışkırıyor, Munzur'da hayat yeşeriyor. Terör artık bu dağların değil, tarihin karanlık bir dipnotudur." dedi.

Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kafe25 Tesisleri'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Teşkilat Buluşması'nda, yiğitler ve dadaşlar diyarı Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bundan tam 24 yıl önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde vesayet zincirlerini kırıp parçalamak için kutlu bir yola çıktıklarını belirten Yerlikaya, sözde değil, özde bir değişimin öncüsü olduklarını söyledi.

Ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutup icraatla konuşup eserlerle ilerlediklerini, sloganla değil, hizmetlerle gönüllere girdiklerini anlatan Yerlikaya, "Biz, karşılaştığı sorunlardan yılıp, korkup kaçanlardan değiliz. 'Milletimizi hak ettiği yere nasıl taşırız?' diyenlerdeniz. Çünkü AK Parti sadece bir siyasi hareket değil; bu toprakların dualarıyla mayalanmış, bir milletin alın teriyle yoğrulmuş büyük bir inşa hareketidir. Milletimiz tarafından vaatlerle değil, eserlerle, lafla değil, sunduğumuz hizmetlerle anılıyoruz. Çünkü biz verdiğimiz sözleri, hayata geçiren bir siyasal hareketin mensuplarıyız. AK Parti, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür, bir hazinedir. Ecdadımızdan aldığımız miras, Anadolu irfanını yansıtır; mücadele ruhunu bugünlere taşır. AK Parti, 24 yıla nice başarıları sığdırmış bir sevda yolculuğudur." dedi.

Bakan Yerlikaya, savunma sanayisinde bugün artık kendi SİHA'sını, TİHA'sını, füzelerini, uydusunu üreten bir Türkiye bulunduğunu, kendi göklerini koruyan, kendi denizlerini savunan bir iradenin olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin huzuruna kasteden her yapının karşısında, dimdik duruyoruz"

İçişleri Bakanlığı olarak huzurun ve güvenliğin teminatı olarak, suçla, terörle, uyuşturucuyla mücadelede tavizsiz bir duruş sergilediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Şehir eşkıyalarının, zehir tacirlerinin hedefinde olan gençlerimize sesleniyorum. Sakın ola, onların yalan dünyalarına kanmayın. Onlarla ahbaplık etmeyin. Sularından içmeyin. Sofralarına oturmayın. Devletimiz güçlüdür. Tekrar ediyorum, devletimiz çok güçlüdür. O zehir tacirlerine de şehir eşkıyalarına da dünyayı başlarına yıkacak kadar güçlüdür. Suça fırsat vermeyen, önleyici güvenlik politikalarını esas alan yeni bir güvenlik konseptiyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin huzuruna kasteden her yapının karşısında, dimdik duruyoruz."

Erzurum'da, 2022'de 516 olan mal varlığına karşı işlenen suç sayısının 2024'te 99'a, 2025'in 7 ayında ise sadece 29'a düştüğünü kaydeden Yerlikaya, "Suçlar azalıyor, aydınlatma oranları artıyor. Bugün Erzurum'da, 'Kişilere karşı işlenen suçlarda' aydınlatma oranı yüzde 99,6. Bu yılın ilk 7 ayında, malvarlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı ise yüzde 80'e ulaştı. Bu, milletimizin huzuruna adanmış bir iradenin, sabahı olmayan nöbetlerin sonucudur." ifadelerini kullandı.

"Aynı toprağa can veren milletimizin birliğini bozamayacaklar"

Artık Türkiye'nin terörle anılan değil teknolojiyle, yatırımla, ihracatla anılan bir ülke olmakta kararlı olduğunu işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kırk yılı aşkın süredir, ülkemizin yükselişinin önüne set çeken, kardeşliğimizi hedef alan terör sorunu inşallah topraklarımızdan tamamen siliniyor. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ı, Alevi'si ve Sünnisi'yle; bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar nasıl ki dün başaramadılarsa, bundan sonra da başaramayacaklar. Aynı bayrağın altında göğsünü siper eden, aynı toprağa can veren milletimizin birliğini bozamayacaklar. Bugün Cudi'de çocuklar oynuyor, Gabar'dan petrol fışkırıyor, Munzur'da hayat yeşeriyor. Terör artık bu dağların değil, tarihin karanlık bir dipnotudur. ve tüm bu kazanımlar, Erzurum gibi vefakar şehirlerimizin sarsılmaz desteğiyle mümkün oldu."

Teşkilatların omuzladığı sorumluluğun, ne kadar ağır olduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Yerlikaya, "Sizlerin yüklendiği bu sorumluluk, sadece seçim kazanmak değil bu ülkenin kaderine yön verme sorumluluğudur. AK Parti'nin kadın ve gençlik kolları, bir teşkilatın değil, bir milletin dirilişini temsil eder. Tıpkı 'Bebeğim anasız büyür de, vatansız büyümez' diyerek cepheye koşan Nene Hatun gibi." diye konuştu.

Gençlere seslenen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı'na dönüştürecek olan sizlersiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi 'İnandığımız yol, bu millete yorulmadan, canla başla hizmet etme yoludur.' Ne vesayet, ne kumpas, ne tehdit. Hiçbiri bizi yolumuzdan döndüremez. Bu yolda, AK Parti ailesinin fertleri olarak bizler, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz."

