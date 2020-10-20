Son dakika haberleri: Kaynar su dolu kazana düşen çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

Samsun'da kaynar su dolu kazanın içerisine düşen 7 yaşındaki çocuk yanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Ondokuz Mayıs ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesini yavuz temizlemek için kazanda ısıttığı suyun içine dengesini kaybederek düşen 7 yaşındaki T.A., yanarak yaralandı. Ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN