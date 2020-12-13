Son dakika haberleri! Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
13.12.2020 02:08
Son dakika gündem haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin slogan atması KUDÜS - Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin slogan atması
KUDÜS - Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde meşaleler taşıyan göstericiler, Netanyahu karşıtı sloganlar attı.
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