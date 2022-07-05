Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinde, aynı aileden 7 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, Boca del Rio kentine bağlı Mayo Sur semtinde, bir aile gece yarısı silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda, aynı aileden 3'ü kadın, biri çocuk toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evdekilerin öldüğünü teyit etti.
Takviye güvenlik güçlerinin de desteğiyle zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Meksika'da silahlı saldırı sonucu aynı aileden 7 kişi öldürüldü - Son Dakika