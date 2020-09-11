Son dakika haberleri... Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi... Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor .

Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor . ilçeye 27 kilometre uzaklıklıktaki Yenifarsak Köyü Nacar Yaylasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle de büyüdü. Yangına Osmaniye'den gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildiği öğrenilirken ekiplerin karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 20:09 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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