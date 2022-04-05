Son dakika haberleri | Serik Belediye Meclisi'nde küçük Mahra'nın ölümü konuşuldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Serik Belediye Meclisi'nde küçük Mahra'nın ölümü konuşuldu

05.04.2022 11:00
Son dakika haberleri | Serik Belediye Meclisi'nde küçük Mahra'nın ölümü konuşuldu

Son dakika haber: Serik Belediyesinin nisan ayı olağan meclis toplantısında, Belek Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ölümü tartışıldı.

Serik Belediyesinin nisan ayı olağan meclis toplantısında, Belek Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ölümü tartışıldı.

Meclis toplantısı sonunda dilek ve temenniler bölümünde söz alan belediye meclis üyeleri küçük Mahra'nın ölümü ve sahipsiz köpekler hakkındaki düşüncelerini dile getirip, neler yapılması gerektiğini konuştu.

Belediye Başkanı Enver Aputkan, küçük kızın ölümüne çok üzüldüklerini ve etkilendiklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili belediye olarak yapabileceklerinin sınırlı olduğunu belirten Aputkan, "Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun var. Bu kanunda 'sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine götürülmesi, müşahede yerlerinde kısırlaştırılan ve tedavi edilen hayvanlar öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır' denilmektedir. Telefon gelen yere arkadaşlarımız koşturuyorlar. 'Bu hayvanı nasıl bir başka yere salarsınız' diye mahkemeye veriyorlar. Bunları yaşıyoruz. Bunları elbette koruyacağız, sahip çıkacağız. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Kolay değil bazı şeyler konuşurken kolay geliyor. Çözüm olarak toplayalım. Ama sürekli sokaklara hayvan salıyorlar." diye konuştu.

Aputkan, Mahra'nın ailesiyle belediye görevlilerinin her gün görüştüklerini ve ziyarete gittiklerini ifade etti.

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Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Serik Belediye Meclisi'nde küçük Mahra'nın ölümü konuşuldu - Son Dakika


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