Son dakika haberleri: Tunceli'de jandarma gelin ile polis damat nikah masasına üniformayla oturdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tunceli'de jandarma gelin ile polis damat nikah masasına üniformayla oturdu

10.05.2022 17:13
Son dakika haberleri: Tunceli'de jandarma gelin ile polis damat nikah masasına üniformayla oturdu

Bir son dakika haberine göre Tunceli'de jandarma personeli gelin ile polis memuru damat, nikah törenlerine üniformayla geldi.

Tunceli'de jandarma personeli gelin ile polis memuru damat, nikah törenlerine üniformayla geldi.

Kentte görev yapan polis memuru Sedat Çiftçi ile İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay Emine Bayrak, Tunceli Belediyesi Evlendirme Dairesine başvurdu.

Nikahları Moğultay Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezi'nde kıyılan çift, bu özel günde üniforma giymeyi tercih etti.

Çift, nikahın ardından yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı konuşmada, genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan da katıldı.

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Polis Memuru, Jandarma, Tunceli, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tunceli'de jandarma gelin ile polis damat nikah masasına üniformayla oturdu - Son Dakika


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