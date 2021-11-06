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Son dakika haberi... ZEYTİN TOPLARKEN MERDİVENDEN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberi... ZEYTİN TOPLARKEN MERDİVENDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

06.11.2021 13:39

Son dakika gelişmesine göre HATAY'ın Hassa ilçesinde evinin bahçesinde zeytin toplarken merdivenden düşen Cafer Perktaş (70) hayatını kaybetti.

HATAY'ın Hassa ilçesinde evinin bahçesinde zeytin toplarken merdivenden düşen Cafer Perktaş (70) hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Aktepe Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde Cafer Perktaş'ı yerde hareketsiz görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Perktaş'ın öldüğü anlaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Perktaş'ın evinin bahçesinde zeytin toplarken merdivenden yola düştüğü belirlendi.

Perktaş'ın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Son dakika haberi... ZEYTİN TOPLARKEN MERDİVENDEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Son dakika haberi... ZEYTİN TOPLARKEN MERDİVENDEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Son dakika haberi... ZEYTİN TOPLARKEN MERDİVENDEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Son dakika haberi... ZEYTİN TOPLARKEN MERDİVENDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Jandarma, Hassa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ZEYTİN TOPLARKEN MERDİVENDEN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ZEYTİN TOPLARKEN MERDİVENDEN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika
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