Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi - Son Dakika

Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi

02.12.2020 23:47

Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi Osmaniye'de bir apartmanın giriş kapısına bırakılan 1 aylık kız bebeği polise teslim edildi.

Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi

OSMANİYE - Osmaniye'de bir apartmanın giriş kapısına bırakılan 1 aylık kız bebeği polise teslim edildi.

Olay, Osmaniye merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın giriş kapısında site sakinleri bebek ağlama sesi duydu. Sese doğru giden vatandaşlar apartmanın giriş kapısına puset içerisinde bırakılmış bir bebek gördü. Bebeğin kimin olduğunu öğrenemeyen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptığı araştırma sonucunda bebeğin ailesine ulaşamadı. 1 aylık kız bebeğini teslim alan ekipler Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Yapılan kontrollerin ardından bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam edildiği öğrenildi.

Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi
Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi
Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi
Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi
Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi
Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi
Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi

Osmaniye, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Apartman kapısına terk edilen bebek polise teslim edildi - Son Dakika


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