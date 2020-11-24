Son dakika...Usta oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti
24.11.2020 14:32
Bugüne kadar 'Kurtlar Vadisi', 'Bizim Aile', 'Çiçek Taksi' ve 'Kurtuluş' başta olmak üzere 100'e yakın dizi ve sinema projesinde yer alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bugüne kadar 'Kurtlar Vadisi', 'Bizim Aile', 'Çiçek Taksi' ve 'Kurtuluş' başta olmak üzere 100'e yakın dizi ve sinema projesinde yer alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Devrim Parscan'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter hesabı duyurdu: Meslektaşımız Devrim Parscan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.
Usta oyuncu Devrim Parscan uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol aldı. Parscan oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmıştı.
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