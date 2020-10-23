Yanında çocukla dükkana giren kadın, esnafın 100 TL'sini böyle çaldı - Son Dakika

Yanında çocukla dükkana giren kadın, esnafın 100 TL'sini böyle çaldı

23.10.2020 12:40

Yanında çocukla dükkana giren kadın, esnafın 100 TL'sini böyle çaldı Tırnakçılık adı verilen yöntemle yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında Polis hırsızlık yapan ve ona yardım eden şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı Afyonkarahisar'da genç bir kadının yanında 5 yaşındaki...

Yanında çocukla dükkana giren kadın, esnafın 100 TL'sini böyle çaldı

Tırnakçılık adı verilen yöntemle yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

Polis hırsızlık yapan ve ona yardım eden şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da genç bir kadının yanında 5 yaşındaki çocukla girdiği iş yerinde tırnakçılık adı verilen yöntemle 100 TL çalması güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. 5 iş yerinden daha aynı yöntemle hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın, polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Olay, kentin en işlek noktalarından biri olan Kadıana Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yanında 5 yaşındaki çocukla giyim eşyaları satan iş yerine gelen kadın, eşarp alarak paketlemesi için iş yeri sahibi İsmail Kızılçay'a verdi. Kadın o esnada cüzdanından çıkardığı 200 TL'yi Kızılçay'a verdi. Kızılçay 180 TL olan para üstünü vermek için kasayı açarak 100 TL'yi masanın üzerine bıraktı. Ardından Kızılçay paranın geri kalan kısmını ayarlamak için tekrar kasaya yöneldiği esnada genç kadın el çabukluğu ile masanın üstüne konulan 100 TL'yi alıp cüzdanına koydu. Kızılçay sonra kasadan çıkardığı 80 TL'yi kadına verdiğinde ise genç kadın aldığı ürünün 20 TL olduğunu kendisinin 200 TL verdiğini ancak para üstü eksik aldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Bağırmaya başlayan kadın daha sonra aldığı ürünü geri vermek istediğini söyleyip verdiği 200 TL'yi Kızılçay'dan alarak hızlı bir şekilde dükkandan çıkarak ayrıldı.

Polis kısa sürede şahısları yakalayarak gözaltına aldı

Durumdan şüphelenen Kızılçay ise kadın çıktıktan sonra güvenlik kameralarını inceleyince dolandırıldığının farkına varıp polisi arayarak yardım istedi. Kızılçay ile birlikte çevre esnaflarından aynı konu ile ilgili gelen ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri mağdurların verdiği eşkal bilgileri üzerine şüpheli kadın ile birlikte ona yardım ettiği öne sürülen şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

100 TL'si çalındığı için duruma tepki gösteren ve görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Kızılçay ise esnafları bu tür hırsızlık olaylarına karşı uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Yanında çocukla dükkana giren kadın, esnafın 100 TL'sini böyle çaldı
Yanında çocukla dükkana giren kadın, esnafın 100 TL'sini böyle çaldı
Yanında çocukla dükkana giren kadın, esnafın 100 TL'sini böyle çaldı
Yanında çocukla dükkana giren kadın, esnafın 100 TL'sini böyle çaldı

Türk Lirası, Hırsızlık, Afyon, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanında çocukla dükkana giren kadın, esnafın 100 TL'sini böyle çaldı - Son Dakika

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