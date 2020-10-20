Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,02 296 232 64 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,01 72 59 13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,27 17 4 13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,20 65 56 9 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,08 70 62 8 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,00 34 23 11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,38 13 3 10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 25 25 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu

Alanya maçında 11'e alınmayan Feghouli ısınma çalışmalarında yer almadı

Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi

Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi

İtalya'da 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştıran bir kişiye, 24 yıl hapis cezası

Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde

Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu

Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır