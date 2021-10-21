Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,95 altında 9,2132 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 9,2605 seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda euro/TL 10,7933'ten, sterlin/TL ise 12,8050'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 93,7 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1640'tan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, karar öncesi ve sonrasında oynaklığın artabileceğini belirtti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Finans › Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 9,26'dan işlem görüyor - Son Dakika