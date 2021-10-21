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Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 9,26'dan işlem görüyor - Son Dakika

Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 9,26'dan işlem görüyor

21.10.2021 10:56

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasından sonra 9,26 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,79'dan, sterlin ise 12,80'den alıcısını buluyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,95 altında 9,2132 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 9,2605 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,7933'ten, sterlin/TL ise 12,8050'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 93,7 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1640'tan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, karar öncesi ve sonrasında oynaklığın artabileceğini belirtti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 9,26'dan işlem görüyor

Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 9,26'dan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 9,26'dan işlem görüyor - Son Dakika
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