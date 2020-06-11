Sondaj kamyonunun eve çarptığı kazada ölen kadın defnedildi - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, sondaj kamyonunun eve çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.
Kazada ölen Ruhinaz Mutlu'nun (61) cenazesi, Bayraktepe Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Kırktepe Mahallesi Merkez Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun kılınan namazın ardından Kırktepe Mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, Belediye Başkan yardımcıları, daire müdürleri ve personel ile vatandaşlar katıldı.
Bayraktepe Mahallesi'nde dün İsrafil A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıkan sondaj kamyonu, fındıklıktan devrilip kömürlüğü yıktıktan sonra bir eve çarparak durabilmişti.
İtfaiye ekiplerince kamyonun altından çıkarılan Ruhinaz Mutlu yaşamını yitirmiş, yaralı Elifnaz Mutlu (10) ile kamyonda sıkışan sürücüyü de uzun uğraşlar sonucu kurtarmıştı.