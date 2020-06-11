Sondaj kamyonunun eve çarptığı kazada ölen kadın defnedildi - Son Dakika

İtfaiye ekiplerince kamyonun altından çıkarılan Ruhinaz Mutlu yaşamını yitirmiş, yaralı Elifnaz Mutlu (10) ile kamyonda sıkışan sürücüyü de uzun uğraşlar sonucu kurtarmıştı.

Bayraktepe Mahallesi'nde dün İsrafil A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıkan sondaj kamyonu, fındıklıktan devrilip kömürlüğü yıktıktan sonra bir eve çarparak durabilmişti.

Cenaze törenine, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu , MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, Belediye Başkan yardımcıları, daire müdürleri ve personel ile vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak

Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti