Sorgun Belediyesi personeli yangın tatbikatı yaptı - Son Dakika

Personele yangın söndürme cihazlarının da tanıtıldığını kaydeden Ekinci, teorik verilen bilgilerin yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındığını aktardı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci , belediye personeline, yangın nedir, yangın çıkış nedenleri, yangında alınacak önlemler, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası hareket konusunda bilgi verildiğini söyledi.

Daha sonra personel, yakılan ateşe yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Belediye Meydan'ında düzenlenen tatbikatta, önce belediye personeline yangın çeşitleri ve söndürme şekilleriyle ilgili bilgi verildi.

Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde belediye personeli yangın tatbikatı yaptı.

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