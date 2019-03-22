Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Muhtarların Sorunları Görüşüldü

Sorgun'da Muhtarların Sorunları Görüşüldü

1 saat önce

Sorgun'da düzenlenen toplantıda muhtarların sorunları görüşüldü.

Sorgun'da Muhtarların Sorunları Görüşüldü, System.String[]
Sorgun'da düzenlenen toplantıda muhtarların sorunları görüşüldü.

Bozok Üniversitesi MYO Salonu'nda Yozgat Vali Yardımcısı ve Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında yapılan toplantıya, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda muhtarlar yaşadıkları sorunları anlattı.

Kaymakam Altınpınar, yaptığı konuşmada, sorunların çözümü noktasında gerekenlerin yapılacağını belirterek, "Kurumlarında görevli arkadaşlarımız kendi sorumluluk alanlarına giren konularda gerekli notları aldı. Sorunlarla ilgili maliyetleri çıkarıp rapor haline getirecekler. Bizler de sorunların çözümünü için gerekli çalışmalara en kısa sürede başlayacağız." dedi.

Yerel seçimlerin güvenli ve sorunsuz geçmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığına değinen Altınpınar, "Seçimler gelip geçicidir. Makamlar bir gün bitecek ancak dostluk, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ömür boyu sürecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Yozgat, Bozok Üniversitesi, Altınpınar, Sorgun, Güncel
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