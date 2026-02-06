Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında - Son Dakika
06.02.2026 11:39
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. "Naz Fraoula" olarak tanınan yetişkin içerik üreticisi Ebru Arman ve Heves Güzel de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bugün gerçekleştirilen operasyonlarda "Naz Fraoula" olarak tanınan yetişkin içerik üreticisi Ebru Arman gözaltına alındı.

HEVES GÜZEL DE GÖZALTINDA

Arman'ın gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir operasyon daha gerçekleştirildi. Yetişkin içerik üreticisi olan fenomen Heves Güzel de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

GECE YARISI FENOMENLERE OPERASYON

Gece yarısı düzenlenen operasyonlarda ise sosyal medya fenomenleri Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltına alınmıştı.

BARANKOĞLU DOLANDIRICILIKTAN ARANIYORMUŞ

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken hakkında arama kararı olan Barankoğlu ekipler tarafından durduruldu.

Yapılan kontrollerde, Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SUÇ ŞEBEKESİNE OPERASYONDA TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Ülkenin durumuna ve tepedekilerin Durumlarına bak yapılan haberlere bak 6 3 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    ülkedeki herkesi göz altına alacaksınız galiba 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
