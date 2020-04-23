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Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin, 150. doğum gününde koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde anıldı
6 saat önce
Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin, Rusya Komünist Partisi'nin düzenlediği etkinlikle 150. doğum gününde koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde anıldı.
Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin, Rusya Komünist Partisi'nin düzenlediği etkinlikle 150. doğum gününde koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde anıldı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 07:27
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