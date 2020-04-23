Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin, 150. doğum gününde koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde anıldı

Sovyetler Birliği 'nin kurucusu Lenin , Rusya Komünist Partisi'nin düzenlediği etkinlikle 150. doğum gününde koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde anıldı. View on euronews

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