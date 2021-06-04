Üye Girişi
Sri Lanka kimyasal madde taşıyan geminin batmasının ardından çevre felaketiyle karşı karşıya - Son Dakika

Sri Lanka kimyasal madde taşıyan geminin batmasının ardından çevre felaketiyle karşı karşıya

04.06.2021 11:33
Sri Lanka kimyasal madde taşıyan geminin batmasının ardından çevre felaketiyle karşı karşıya, System.String[]

Sri Lanka'da 20 Mayıs'ta Colombo Limanı'nda çıkan yangının ardından batmaya başlayan kimyasal madde yüklü "X-Press Pear"l gemisi, ülkeyi çevre felaketiyle karşı karşıya bıraktı.

Sri Lanka'da 20 Mayıs'ta Colombo Limanı'nda çıkan yangının ardından batmaya başlayan kimyasal madde yüklü "X-Press Pear"l gemisi, ülkeyi çevre felaketiyle karşı karşıya bıraktı.

Sri Lankalı yetkililer, Singapur bandıralı kimyasal madde yüklü konteyner gemisinin arka tarafının dibe indiği; sızıntıya karşı gemiyi tedbiren açıklara çekme olanağının kalmadığını bildirdi.

25 ton nitrik asit ve diğer kimyasallar taşıyan gemideki sızıntının, büyük bir çevre felaketine yol açacağından endişe ediliyor. Geminin gümrük manifestosunda 1500 konteyner taşıdığı, bunlardan 81'inin "tehlikeli madde içerdiği" bilgisi yer alıyor.

Operatör şirketten yapılan açıklamada, gemideki kimyasal maddelerin büyük bölümünün yangında yok olduğu bildirilirken, kalan kimyasalların geminin yakıtı olan 300 ton petrolle denize sızarak kıyıdaki biyolojik yaşamı yok etme tehlikesi taşıyor.

Sri Lanka Hükümeti, kıyıdan 80 kilometre açığa kadar bölgede balık avlamayı yasaklarken Hint donanmasının desteğiyle olası sızıntıya karşı önlem almaya çalışıyor.

Sri Lanka Çevre Bakanı Mahinda Amaraweera, yaptığı açıklamada, olası sızıntının çevreye vereceği zararı hesaplamanın güç olduğunu belirtti.

Yangının neden çıktığı ve gemi işletmecisinin sorumluluğunun bulunup bulunmadığının soruşturulduğunu ifade eden Bakan Amaraweera, "Bu felakete ihmalkarlık sebep olduysa sorumluların cezalandırılması gerek." dedi.

Sri Lanka polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken Colombo Mahkemesi geminin kaptanı, mühendisi ve yardımcı mühendisine yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Hükümet ayrıca gemi işletmecisine tazminat davası açılacağını bildirdi.

Sri Lanka, Kimyasal, Kolombo, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka kimyasal madde taşıyan geminin batmasının ardından çevre felaketiyle karşı karşıya - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü

Son Dakika Haberleri
12:10 Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
11:18 Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı
11:01 Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
10:43 Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditleri alıyor! Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti
Ümit Özat: Rafael Benitez'in menajeri pazartesi günü İstanbul'da olacak Ümit Özat: Rafael Benitez'in menajeri pazartesi günü İstanbul'da olacak         
12:13
İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek         
12:09
Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası         
11:44
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu         
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra         
10:48
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu         
09:58
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor         
01:01
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu         
00:32
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 12:18:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sri Lanka kimyasal madde taşıyan geminin batmasının ardından çevre felaketiyle karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement