Şuhut'ta Başkan Bozkurt Açık Farkla Güven Tazeledi
30 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Bozkurt 3 bin 785 oy ile kazandı.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Recep Bozkurt
3 bin 785 oy ile kazandı.
Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerinde Recep Bozkurt 3 bin 785, MHP
adayı İbrahim Yıldız 2
bin 696, CHP
adayı Ekrem Özsoy
ise bin 827 oy aldı.
RECEP BOZKURT KİMDİR?
1969 Afyonkarahisar Şuhut doğumlu. İlköğrenimini Şuhut Zaferyolu İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Şuhut İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu.
Recep Bozkurt evli ve üç çocuk babasıdır. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:07 Kaynak: İHA
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