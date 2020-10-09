Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - Karayolları: 1

Sultanlar Ligi sekizinci hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç
Eczacıbaşı VitrA: Elif, Hande, Yasemin, Boskovic, Saliha, Beyza, Simge (L), Thompson, Mirkovic
Karayolları: Havili, Ezgi, Ayçin, Tutku, Tuğçe, Gerasymova, Gülçin (L), Abbott, Selis, Kübra
Setler: 25-18, 21-25, 26-24, 25-10
Süre: 103 dakika (26, 26, 31, 20)
(İHA)
- Kaynak: İHA
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