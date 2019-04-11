Sun Tekstil İhracat Şampiyonu

Sun Tekstil2018 yılında Ege Bölgesi büyüme oranının üzerinde gerçekleştirdiği ihracat performansı ile sektördeki liderliğini tescillemiş oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Ege Bölgesi'nde ihracat yapan yaklaşık 7 bin 500 firma arasında bulundukları sektöre göre gerçekleştirdikleri ihracat rakamları değerlendirilerek, sıralama da ilk üçte yer alan firmalara "İhracatın Yıldızları Ödülleri " verilmektedir. 09 Nisan 2019 akşamı on altıncısı gerçekleştirilen ödül töreninde 56 firma İhracatın Yıldızları Ödülleri'ne kavuştu.

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Sun Tekstil adına ödülü Sun Tekstil Genel Müdürü Sayın Melis Vekiloğlu, EHKİB Başkanı Burak Sertbaş ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi tarafından aldı.

Sektördeki örnek uygulamaları ile global pazarda önde gelen organize perakendecilerle stratejik ortaklıklar yapan Sun Tekstil, gelişmiş tasarım ve ürün geliştirme gücü, tedarik yönetim sistemi, esnek ve çok hızlı olarak müşterilere hizmet sağlama yeteneği ile İspanya ve İngiltere'de ki tasarım ofisleriyle ulusal ve uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.