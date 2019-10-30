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Son Dakika Güncel Sunal ailesinin acı günü

Sunal ailesinin acı günü

1 saat önce

Ünlü komedyen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın annesi 92 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü komedyen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın annesi 92 yaşında hayatını kaybetti.

Aslen Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden olan Gül Sunal'ın annesi 92 yaşındaki Sıdıka Yaman için Sandıklı Ulu Camii'nde ikindi namazı sonrası tören düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşlarını tutmayan Gül Sunal, annesini son yolculuğuna el sallayarak uğurladı.

Gül Sunal, acı haberi sosyal medya hesabından "Artık bu güzel insanlar hayatta değil. Annemi de bugün kaybettik. Son yıllarını yoğun bakımda geçirdi ama yine de varlığı bize güç veriyordu" ifadelerini kullanarak paylaştı. Gül Sunal'ın oğlu Ali Sunal da anneannesi için sosyal medya hesabından "Hoşçakal ananem mekanın cennet olsun" notunu paylaştı. Ezo Sunal ise "Anneannemi bugün kaybettik. Mekanı cennet olsun, huzur bulsun" notuyla acı haberi duyurdu.

(İHA)

Kemal Sunal, Gül Sunal, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
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