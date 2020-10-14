Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

14.10.2020 11:37
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Süper Lig'de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Süper Lig'de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek'i atadı.

İşte ligin 5. haftasında görev alacak hakemler:

17 Ekim Cumartesi

13.30 Ç. Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler

16.00 İH. Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor - M.Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 Ekim Pazar

13.30 A. Hatayspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 FT. Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler

16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar

19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazartesi

20.00 Galatasaray - A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Gençlerbirliği - Y. Denizlispor: Mert Güzenge

(İHA)

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

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