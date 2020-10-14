Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek 'i atadı.

Süper Lig'de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

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