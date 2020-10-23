Djilobodji, Kana Biyik, Mehmet Erdem, Oğuz, Maxim, Tosca, Kenan, Kubilay, Güray, Muhammet
SAKAT: Andre FelipeCEZALI: Morais, Mirallas, Marius Sumudica (Teknik direktör)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSehic - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Miya, Milosevic, Shengelia, KravetsSAKAT: Anicic, Hadziahmetovic, Uğur Demirok, Volkan FındıklıCEZALI: Yok--------------------------------------------------
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORFarnolle - Murat Uçar, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Emrah, Ricardo GomesSAKAT: Oltan Karakullukçu, Kaan Kanak, Ömer ŞişmanoğluCEZALI: Yok
GALATASARAYOkan - Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, FalcaoSAKAT: MusleraCEZALI: Etebo--------------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert - Rafael, Skrtel, Epureanu (Ponck), Mbombo, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Giuliano, Visca, BaSAKAT: Chadli, Caiçara, Azubuike*, Hasan Ali*CEZALI: Yok
FRAPORT TAV ANTALYASPORBoffin - Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Orgill, Bünyamin, Podolski, Amilton, JahovicSAKAT: Serdar Gürler, Drole, Fredy, Hakan ÖzmertCEZALI: Ufuk Akyol, Sidney Sam
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- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor