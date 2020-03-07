Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Bajic'in vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
62. dakikada Fofana'nın ara pasında ceza alanında topla buluşan Bifouma'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Ömer Ali'nin sol kanattan ortasında Skubic'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.
80. dakikada Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı'nın uzaklaştırdığı topu Murat Yıldırım ağlarla buluşturdu. 1-1
87. dakikada Yeni Malatyaspor kontratağında kaleci Serkan Kırıntılı ceza sahası dışında topa elle müdahale edince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake x, Robin xx, Mustafa xx, Karim Hafez xx, Acquah xx, Murat xx, Gökhan xx, Donald xx (Vidar dk. 68 x), Fofana xx (Chaaleli dk. 90 ?), Umut x (Bifouma dk. 56 x)
Yedekler: Ufuk Ceylan, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Youssouf Ndayishimiye, Erkan Kaş
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Uğur xx, Guilherme xx, Shengelia xx, Jonsson xx, Hadziahmetovic xx (Paolo dk. 72 x), Milosevic xx, Ömer Ali xx (Mahmut dk. 89 ?), Riad Bajic xxx (Rosario dk 77 ?)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Alper Uludağ, Ali Karakaya, Marko Jevtovic, Volkan Fındıklı, Thuram
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Murat (dk. 80) (Y. Malatyaspor), Bajic (dk. 45 pen.) (Konyaspor)
Kırmızı kartlar: Chebake (dk. 45) (Y. Malatyaspor), Serkan (dk. 80) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa (Y. Malatayspor), Shengelia, Skubic (Konyaspor) - MALATYA