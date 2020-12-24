Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

24.12.2020 00:23
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, büro malzemesi taşıyan kamyon devrildi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, büro malzemesi taşıyan kamyon devrildi. Kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, 110 AKS ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Beyazevler Mahallesi 371 sokakta meydan geldi. Serkan Karadirek yönetimindeki 42 DSY 79 plakalı büro malzemesi bulunan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kazada kamyonda sıkışan sürücü Karadirek'i çıkartmak için çalışma başlattı. Kamyonun vinç ile kaldırılması sonucu, Karadirek kurtarıldı. Ambulansa alınan Karadirek, Gaziemir Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Karadirek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kamyon ise yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

Karadirek, Gaziemir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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