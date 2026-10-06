Survivor'da 21 yıl sonra büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Survivor'da 21 yıl sonra büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Survivor\'da 21 yıl sonra büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 2005 yılında başlayan Survivor, 21 yılın ardından yeni bir döneme giriyor. Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta başlayacak Survivor 2027'de konseptin değişeceğini açıkladı. Yeni format fikrini kendisinin ortaya attığını belirten Ilıcalı, ekibinin de değişikliğe tam destek verdiğini söyledi.

Survivor'da 21 yılın ardından önemli bir değişikliğe gidiliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2027'nin 1 Ocak'ta başlayacağını ve yarışmanın konseptinin değişeceğini açıkladı.

SURVİVOR 2027 1 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Türkiye'deki ekran yolculuğuna 2005 yılında başlayan Survivor'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, tv8'deki açıklamasında Survivor 2027'nin 1 Ocak tarihinde başlayacağını duyurdu. Ancak yeni sezondaki en büyük değişiklik başlangıç tarihi değil, yarışmanın konsepti olacak. Survivor, farklı sezonlarda Ünlüler-Gönüllüler ve All Star gibi formatlarla izleyicinin karşısına çıktı. 2027 sezonunda ise yarışmanın konseptinde yeni bir değişikliğe gidilecek.

Survivor'da 21 yıl sonra büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

21 YIL SONRA KONSEPT DEĞİŞİYOR

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezon hazırlıkları sırasında ekip olarak yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Yarışmanın yeni dönemine ilişkin ayrıntı veren Ilıcalı, "Her gün Survivor toplantısı yapıyoruz. Konsept değişecek, yakında belli olur" dedi. Böylece Survivor 2027'de mevcut formatın değişeceği kesinleşirken, yeni konseptin ayrıntıları henüz açıklanmadı. 

"FİKİR ATTIM ORTAYA TÜM EKİP DESTEKLEDİ"

Konsept değişikliğinin nasıl ortaya çıktığına ilişkin de konuşan Acun Ilıcalı, yeni format fikrinin kendisinden çıktığını belirtti. Ilıcalı, Survivor'daki değişiklikle ilgili "fikir attım ortaya tüm ekip destekledi" ifadelerini kullandı.

Acun IlıcalıTürkiyeMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Karadeniz’de 2 günde ikinci saldırı Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
20:02
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
19:12
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 20:23:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Survivor'da 21 yıl sonra büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei