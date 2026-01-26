Suudi Arabistan ve Polonya İşbirliği Konseyi Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suudi Arabistan ve Polonya İşbirliği Konseyi Kuruyor

26.01.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan ve Polonya'nın iki ülke arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bir "İşbirliği Konseyi" kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın resmi ziyaret için Polonya'nın başkenti Varşova'da görüşmelerde bulunduğu ve Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski ile ortak basın toplantısı düzenlediği aktarıldı.

Suudi Arabistan ile Polonya arasında İşbirliği Konseyi kurulması için mutabakat zaptı imzalandığını belirten Bin Ferhan, bununla iki ülke arasındaki ilişkileri ve koordinasyonu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bin Ferhan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

Polonyalı mevkidaşı ile Filistin meselesini de ele aldıklarını aktaran Bin Ferhan, "Filistin meselesi konusunda Polonya ile görüş birliğini önemsiyoruz. Görüşmede, Gazze'ye yönelik barış planının ikinci aşamasının başlatılmasını ele aldık."dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski ise Gazze'deki duruma değinerek, "İsrail'in Gazze'de yaptıklarını kınıyoruz ve barış planının uygulanması konusunda devletlerin çabalarına desteğimizi teyit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Riyad ile Abu Dabi'nin görüş ayrılıkları

Bin Ferhan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerdeki gerilimi değerlendirerek, "BAE ile ilişkiler son derece önemli ve bölgenin istikrarı için temel bir unsurdur." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) önemli bir üyesi olan BAE ile "güçlü ve olumlu bir ilişki kurmak" istediğini dile getiren Bin Ferhan, "Riyad ile Abu Dabi arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. BAE Yemen'den çekilme kararı aldı ve sorumluluğu Suudi Arabistan üstlenecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Polonya İşbirliği Konseyi Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 00:30:04. #7.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve Polonya İşbirliği Konseyi Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.