Son Dakika Haberleri: Tanzanya'da akaryakıt kamyonu patladı: 57 ölü
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Tanzanya'da akaryakıt kamyonu patladı: 57 ölü

1 saat önce

Tanzanya'da bir akaryakıt kamyonunun patlaması üzerine 57 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya'da akaryakıt kamyonu patladı: 57 ölü, System.String[]
Tanzanya'da bir akaryakıt kamyonunun patlaması üzerine 57 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'ın 200 kilometre batısında bugün bir akaryakıt kamyonu patladı. Yaşanan korkunç olayda 57 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı bildirildi. Tanzanya basını, patlama yaşandığı sırada çok sayıda kişinin tankerden hortumlarla petrol çektiğini öne sürdü.

Tanzanya Hükümet Sözcüsü Hasan Abbasi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Morogoro'da alev alan ve çok sayıda kişinin yanmasına neden olan akaryakıt kamyonuyla ilgili kaza raporu nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. - DARÜSSELAM
Tanzanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
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