Tanzanya'da akaryakıt kamyonu patladı: 57 ölü
1 saat önce
Tanzanya'da bir akaryakıt kamyonunun patlaması üzerine 57 kişi hayatını kaybetti.
Tanzanya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
'da bir akaryakıt kamyonunun patlaması üzerine 57 kişi hayatını kaybetti.
Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'ın 200 kilometre batısında bugün bir akaryakıt kamyonu patladı. Yaşanan korkunç olayda 57 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı bildirildi. Tanzanya basını, patlama yaşandığı sırada çok sayıda kişinin tankerden hortumlarla petrol çektiğini öne sürdü.
Tanzanya Hükümet Sözcüsü Hasan Abbasi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Morogoro'da alev alan ve çok sayıda kişinin yanmasına neden olan akaryakıt kamyonuyla ilgili kaza raporu nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. - DARÜSSELAM
Diyarbakır'da Roma dönemine ait altın yazmalı tarihi kitap ele geçirildi Babalarının öldüğüne inanmayan çocuklar, cesedi morgdan çıkarıp acile getirdi HDP'li belediyeye uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı Trans bireyin evine giren babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü