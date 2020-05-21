Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında - Son Dakika

Muş Kadastro Müdürü Ekrem Ersan Koçkar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 173. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçkar, mesajında, kurumun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla 973 Tapu ve 81 Kadastro Müdürlüğü olarak hizmet verdiğini ifade eden Koçkar, Muş'ta da mesleki anlamda dünyada gelişen teknolojiyi de kullanarak vatandaşlara hizmet sunduklarını aktardı.

Çalışmaların tüm mühendislik hizmetlerini kapsadığını bildiren Koçkar, "Bu kapsamda kuruluşumuzun 173. yıl dönümünü kutladığımız bugünde Tapu ve Kadastro teşkilatımızın kurumsal gelişimine ve büyümesinde büyük rolü olan tarihten bugüne tüm çalışanlarımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunarım." ifadelerini kullandı.