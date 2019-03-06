Son Dakika Haberleri: Taraftarımızın Önünde Bu Maçı Kazanabiliriz"

Taraftarımızın Önünde Bu Maçı Kazanabiliriz"

33 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, hafta sonu sahalarında oynayacakları Afjet Afyonspor maçını kazanabileceklerini söyledi.

Taraftarımızın Önünde Bu Maçı Kazanabiliriz
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, hafta sonu sahalarında oynayacakları Afjet Afyonspor maçını kazanabileceklerini söyledi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi oynadıklarını ancak tecrübe eksikliğinden dolayı bir türlü galip gelemediklerini dile getirdi.

Taraftarların takıma destek olması gerektiğinin altını çizen Şahin, "Takım bu maça iyi hazırlanıyor. Taraftarımızın önünde bu maçı kazanabiliriz. Bu sefer başarabiliriz. Yeter ki oyuncularımız, taraftarımız buna inansın. Şanssızlığımızı bir kırsak, zaten gerisi gelecek. Taraftarımızı bu maça davet ediyorum. Onların desteği çok önemli." diye konuştu.

Hakemlerin adil maç yönetmesini istelen Yüksel, "Kardemir Karabükspor düştü gözüyle bakılıyor ve kararlarda hep biz sıkıntı çekiyoruz. Bu nedenle çok mağdur olduk. Ben hakemlerimizden de adil yönetim bekliyorum. Karabükspor köklü bir takımdır. Düştüğü yerden kalkmasını da bilir." ifadelerini kullandı.

Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili takım, ligin 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü Afjet Afyonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik ve taktik çalışmalar yapıldı.

Sakatlığı süren takım kaptanı Yusuf Akbulut, idmana katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:12 Kaynak: AA

Mehmet Yüksel, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Spor
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