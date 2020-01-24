Taraftarla kavga etti, sözleşmesi feshedildi! Bolusporlu Hakan Arslan... - Son Dakika
Son Dakika Spor Taraftarla kavga etti, sözleşmesi feshedildi! Bolusporlu Hakan Arslan... - Son Dakika Spor

Taraftarla kavga etti, sözleşmesi feshedildi! Bolusporlu Hakan Arslan...

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor'a 2-0 yenilen Boluspor'da, karşılaşmanın sonunda kırmızı-beyazlıların futbolcusu Hakan Arslan kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartışma yaşadı.

Taraftarla kavga etti, sözleşmesi feshedildi! Bolusporlu Hakan Arslan..., System.String[]

TFF 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor'a 2-0 yenilen Boluspor'da, karşılaşmanın sonunda kırmızı-beyazlıların futbolcusu Hakan Arslan kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartışma yaşadı.


Yaşanan olayın ardından Boluspor yönetimi, oyuncu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Arslan, Osmanlıspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:11 
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