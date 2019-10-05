Son Dakika Haberleri: Tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

1 saat önce

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda Bizans ve Helenistik dönemine ait tarihi eser ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda Bizans ve Helenistik dönemine ait tarihi eser ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarihi eser alışverişi yapılacağı yönünde duyum alınması üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, aramalarda Bizans ve Helenistik dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.


Yetkililer, gözaltına alınan C.Y. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü
4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listedeki terörist yakalandı: Para devletin kasasında kaldı 2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Denize düşen polisleri peşine düştükleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 21:58:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]