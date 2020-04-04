Tarkan'dan 'evde kal' mesajı
6 saat önce
Ünlü şarkıcı sosyal medyadan şu yazıyı paylaştı: "Zor zamanlar.
Ünlü şarkıcı sosyal medyadan şu yazıyı paylaştı:
"Zor zamanlar. Bu Coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek. Ufuktan yine umutlar göz kırpacak. Baharlar, yazlar gelecek... Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim: Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım. Herkese sabır diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:54
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