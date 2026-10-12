Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL

ABD’nin Montana eyaletindeki bir çiftlik arazisinde yapılan kazılarda toprağın altından çıkan sıra dışı keşif, sahibine rekor bir servet kazandırmaya hazırlanıyor. Çiftlik alanında gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki devasa dinozor iskeleti, açık artırmayla yeni sahibini bulacak.

"JODI" NEW YORK'TAKİ MÜZAYEDEYE ÇIKIYOR

İncelemelerin ardından “Jodi” adı verilen fosilin, 27 Ekim tarihinde New York'ta dünyaca ünlü Sotheby’s Müzayede Evi bünyesinde açık artırmaya çıkarılacağı duyuruldu. Devasa fosilin 6 milyon ila 9 milyon dolar (yaklaşık 296 milyon TL ile 444 milyon TL) arasında bir fiyata alıcı bulacağı öngörülüyor.