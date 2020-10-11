Taş değirmen helvasına büyük rağbet - Son Dakika

Taş değirmen helvasına büyük rağbet

11.10.2020 00:57
Taş değirmen helvasına büyük rağbet, System.String[]

Bursa'da 4 kuşaktır taş değirmende yapılan tahin helvaları büyük rağbet görüyor.

Bursa'da 4 kuşaktır taş değirmende yapılan tahin helvaları büyük rağbet görüyor.

Tarihi Çukur Han'da 1935 yılında açılan dükkanlarında taş değirmende susam öğüterek sıcak tahin imal eden işletme, 84 yıl önceki usullü devam ettiriyor. Taş değirmende, teknolojik gelişmelere yenik düşmeden üretilen tahine Bursalı vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. 85 yıldır susamı taş değirmende öğüterek tahin elde ettiklerini belirten Hakan Helvacı, "4 kuşaktır aynı yöntemi kullanıyoruz. Biz kurulduğumuz tarihten itibaren üretim şeklimizi değiştirmedik. Bizim taş değirmende ürettiğimiz tahinler doğal, diğerleri gibi zımpara ile öğütülmüyor. Kanserojen değil, yüzde yüz doğal. O yüzden lezzetli ve sağlıklı. Vatandaşlar bunu bildiği için bizi tercih ediyor. Burada yapmış olduğumuz ürünler yüzde yüz naturel, tamamen güvenilerek alınabilecek gıdalar. Tahinde, helvada, susamda hiç bir katkı maddesi yoktur. Özellikle helvamızda glikoz, mısır şurubu gibi katkı maddeleri kullanmıyoruz. Yüzde 100 pancar şekerinden mamül hale getiriyoruz" dedi.

Tahin ve helvanın kış aylarının vazgeçilmezleri arasında olduğunu belirten Hakan Helvacı, "Hele şu korona virüs döneminde bağışıklık sistemini en güçlü tutan gıda tahindir. Tahinin faydaları saymakla bitmez. Mide kanserine, cildin yenilenmesine, beynin gelişmesine, saçların güçlenmesine kadar birçok faydası vardır. Bizim ürünlerimiz katkısız ve el emeğidir. Bizim ürünlerimizin hiçbiri marketlerde bulunmaz. Sadece Çukur Han'da ve üretim alanındaki yerde satışımız vardır. Marketlerde görülen helvalara benzemez. En geç 1 hafta zarfında tüketilmelidir. Marketlere girdiğimiz zaman koruyucu madde, glikoz şurubu gibi katkı maddelerini kullanmak gerekiyor. İyi bir helva boğazı yakmaz. Ayrıca bizim helvayı kullananlar bilir. Belli bir süre sonra helvanın yağı dışına çıkar. Bu helvanın iyi olduğu anlamına gelir. Vatandaşlarımız yağı akan ve boğazı yakmayan helvadan korkmasın" diye konuştu. - BURSA

Çukur, Bursa, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taş değirmen helvasına büyük rağbet - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi         
00:39
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak         
17:40
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak         
14:09
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 01:33:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taş değirmen helvasına büyük rağbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei