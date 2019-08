"Tatillerimizi iptal edip bayramı bayram gibi yaşayalım"

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Kurban Bayramı'nda tatile çıkmak yerine bayramın bayram gibi yaşanması tavsiyelerinde bulundu.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Kurban bayramı dolayısıyla açıklama yaptı. Tatile çıkmak yerine bayramın bayram gibi yaşanması tavsiyelerinde bulunan Dr. Büyüközer, "Terör acılarının yoğun yaşandığı üzüntülü günlerin gölgesinde, bir Kurban Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, tüm Müslümanlara ve de insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan diliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Hedonizm uğruna heba etmeyelim"



Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, İslam ümmetinin birliğine dirliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olsun dileklerinde bulunan Büyüközer, "Her şeye kadir olan yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Bu mübarek Kurban Bayramında, kainatın yaratıcısı ve alemlerin rabbi, bağışlayıcı ve merhamet edici yüce Allah tüm dualarınızı kabul buyursun. Müslüman bir toplum oluşumuzun önemli dinamiklerimizden biri olan, çoluk çocuk ailecek kurban kesme sevinç ve mutluluğumuzu da rahatımız için batı ithal malı olan 'hedonizmimiz' uğruna feda ediyoruz. Kurban kesme vecibesi olan kardeşlerimiz de bu vecibelerini birilerine havale etmekten tarafa meyil gösteriyorlar. Böyle olunca irili ufaklı dernekler, vakıflar, firmalar, hatta market zincirleri alesta, adeta yarışıyorlar. Kimi kurban fiyatının ucuzluğu ile cezbetmeye çalışıyor, kimi hemen birinci günü eve teslim 5 kg et vadediyor. Kimi dünyada en aç insanların bulunduğu yerlerde keseceğini acıklı edebiyatlar yaparak ikna etmeye çalışıyor" dedi.



"Büyük bir skandal yaşanıyor yıllarca ülkemizde"



Bazı dernek ve vakıfların kurban için topladıkları paraları başka yerlere yatırım yapmak için kullandığını söyleyen Büyüközer, sözlerine şöyle devam etti: "Acaba bunların hangisi samimi, hangisi emanetine aldığı Müslümanın kurbanını gerçekten yerine ulaştırıyor? Bu dernekler ve vakıflar kurban işine bu kadar kendilerini vermeleri, Allah rızası için Müslümana bir hizmet olsun için mi yapıyorlar, yoksa önemli bir menfaati devşirmek için mi çalışıyorlar? Hangisi samimi, hangisi samimi değil. Doğrusu bunu araştırmadan tam bir güven sağlamadan kurbanını emanet etmek çok saf dillilik olacak. Duyuyoruz anlı şanlı bazı dernekler ve vakıflar kurban için topladıkları paraları başka yerlere yatırım yapmak için kullanmışlar, emanete ihanet etmişler. Bu kurban sahipleri bilsinler ki vekalet verdikleri yerlerde kurbanlar hiç kesilmemişse veya şartlarına riayet edilmemişse kurban vecibelerini yerine getirmemiş hükmünde olacaklardır. Bir de büyük bir skandal yaşanıyor yıllarca ülkemizde. Bayram günleri dahil yıl boyunca her gün marketlerinde, çeşit çeşit alkollü içkiler, bazılarında domuz eti ve domuzdan yapılmış ürünler satan koca koca market zincirleri de Müslümanlara kurbanlık satışı yapıyorlar. Müslümanların içki satılan yerden alışveriş yapmaması, maslahatı için önemli bir keyfiyettir. O halde kurbanını da bu kurumlara emanet etmemesi yine kendi maslahatı için önemli olmalıdır".



"Bayram mı? Tatil mi?"



Tatile çıkmak yerine bayramın bayram gibi yaşanması tavsiyelerinde bulunan Büyüközer sözlerini şöyle tamamladı: "Gelin bu yanlış gidişi bu bayram durduralım. Ne idüğü belirsiz tatillerimizi iptal edelim. Bayramlarımızı çoluk çocuk, akraba, eş dost ve komşularımızla bayramlaşarak hakiki bir bayram olarak yaşayalım. Kurbanlarımızı mahalli idarelerin gösterdiği yerlerde kendimiz, kendimiz yapamıyorsak, tekbirlerine iştirak ederek güvendiğimiz kasaplara kestirelim. Kurban etlerimizi dinimizin tarifine uygun üç parçaya bölüp dağıtalım. Evde de çoluk çocuk kurban etlerinden pişirip hep beraber yiyelim. Bayramı bayramın tadında yaşayalım. Biz bu davranışımız yüzünden bayramı hafife alırsak korkarım bir gün gelir bayramlarımız bizi terk eder. Bayramlarımız bizi terk ederse, bayramlarımızın sebebi kaynağımız olan ilamımız da ayaklarımızın altından kayar ve bir gün maazallah, İslamsız cascavlak orta yerde kalırız. Bu mübarek günlere eriştiren Rabbimize mahlükatı sayısınca hamd-u senalar olsun. Sizlerin ve tüm İslam ümmetinin Kurban Bayram'ını tekrar tebrik eder, hayırlara vesile olmasını cenap-ı Hak'tan niyaz ederiz". - İSTANBUL

