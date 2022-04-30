Tatvan Kaymakamı Erdemir, emniyet kemeri uygulamasına katıldı - Son Dakika
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Tatvan Kaymakamı Erdemir, emniyet kemeri uygulamasına katıldı

30.04.2022 18:26
Tatvan Kaymakamı Erdemir, emniyet kemeri uygulamasına katıldı

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, emniyet kemeri uygulamasına katıldı.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, emniyet kemeri uygulamasına katıldı.

İlçe girişindeki yol kontrol noktasında emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen uygulamaya Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Türüdü ile katılan Kaymakam Erdemir, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtarak, emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Erdemir, İçişleri Bakanlığının emniyet kemerinin önemi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bu çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, "Bayramdan dolayı trafikte ciddi bir yoğunluk olacak. Biz de vatandaşlarımızın hem bayramını kutlamak hem de bu yolculuk esnasında emniyet kemerlerini takmalarını ihmal etmemeleri için uygulama yaptık." diye konuştu.

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Jandarma, Hisarcık, Erdemir, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan Kaymakamı Erdemir, emniyet kemeri uygulamasına katıldı - Son Dakika


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