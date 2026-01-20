TBMM'de Türk Bayrağına Saldırıya Tepkiler

TBMM Genel Kurulunda partilerin grup başkanvekilleri, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde görevli Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz unsurlarının görev süresinin 1 yıl daha uzatılması ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerine görüşmelere geçildi. Grup başkanvekilleri, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik saldırıya yaptıkları konuşmayla tepki gösterdi.

"Dünyanın neresine giderse gitsin bunlar cezalandırılır, cezalandırılacaktır"

Meclis Başkanvekili Adan, saldırıya ilişkin, "Mardin Nusaybin sınırında bu milletin birliğine, merhametine, şefkatine ihanet eden terör örgütü Türk bayrağını indirme girişiminde bulunmuştur. Bu indirme iradesi Türk milletinin birliğine, beraberliğine kastetmek isteyenlerin bir provokasyonudur. Dünyanın neresine giderse gitsin bunlar cezalandırılır, cezalandırılacaktır. Biz de Divan olarak kınıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hak ettikleri cezalara maruz kalacaklarından eminiz"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise, "Türkiye'de Türkiye'nin kutsal ortak değerlerini, bayrağını, vatanını, toprağını, devletini zedeleyecek ve bu sembollere yönelik herhangi bir fiilin kabul edilmesi mümkün değildir. Burada da faillerin adli olarak tespit edilip yargılanacaklarından ve hak ettikleri cezalara maruz kalacaklarından eminiz. Bunun da kabul edilebilir olması mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"Kim ki bayrağımıza yönelik bir ihanet içerisinde olursa Türk milletinden karşılık bulacaktır"

Saldırının hainlik olduğunu ifade eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Böylesi alçakça bir saldırıya tevessül edenler, aklından geçirenler, niyetlenenler bilsin ki en sert şekliyle karşılık bulacaklardır. Türk bayrağı hepimizin bayrağıdır; bu aziz vatanın, bu milletin birliğini, bütünlüğünü temsil eden en yüce, en kıymetli bayraktır. Kim ki bayrağımıza yönelik bir ihanet içerisinde olursa en sert şekliyle, en güçlü şekliyle aziz Türk milletinden, onun temsilcilerinden karşılık bulacaktır. Sakın ola, kimse bir daha aklından böyle bir şey geçirmesin. Şiddetle kınıyorum ve devletin ilgili ve yetkili mercilerinden bununla ilgili gereğinin yapılmasını ve Parlamentoya bilgi verilmesini talep ediyorum" dedi.

"Gerekenin yapılacağını da biz sabırsızlıkla bekliyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise Türk bayrağına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Biz bayrağa bakınca sadece kırmızı beyaz görmeyiz; Yemen'de susuz kalanları, Sarıkamış'ta donanları, Çanakkale'de bir hilal uğruna batan o gencecik güneşleri görürüz. O kırmızının tonu herhangi bir boya küpünden değil, toprağa, 'Vatan sağ olsun' diyerek düşen yiğitlerin şah damarından gelir. Bizim davamızın özü de sözü de budur. Milliyetçi Hareket Partisinin, ülkücü hareketin durduğu yer tam da o sancağı gölgesidir diyoruz. Türk Bayrağı'mızın indirilmesini tekrar kınıyoruz. Gerekenin yapılacağını da biz sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

"Yetkililerin görevlerini yapmalarını bekliyoruz"

Olayın nasıl gerçekleştiğine yönelik araştırmaların yapılması gerektiğini dile getiren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bayrağımızın her nasıl olursa olsun böylesine kirli ellerle indirilmeye çalışılmasını asla kabul etmeyiz ve en sert şekilde kınarız. Böyle bir olayın nasıl yapılabildiğine dönük olarak da mutlaka araştırma yapılması gerekir çünkü bayrağımız her bir ferdimizin sahip çıkacağı ve her bir ferdimizin, her bir vatandaşımızın sonuna kadar savunacağı ve cumhuriyetimizin birlik ve beraberliğini temsil eden en değerli varlığımızdır. Bu konuda ilgililerin ve yetkililerin görevlerini yapmalarını bekliyoruz" dedi.

"Bayrak bizi birleştiren yegane bir unsurdur"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise soruşturma başlatıldığını belirterek, "Bugün Genel Kurulda da her bir arkadaşımızın, her bir grubun aynı fikirde olmasının da çok ama çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bayrak bizi birleştiren yegane bir unsurdur. Bugün burada bunu da bu konuşmalarla bir kez daha görmüş olduk. Bu konuya dair yapılan açıklamalar da zaten soruşturma başlatıldı. Bu konuya dair soruşturma başlatıldı ve nerede, nasıl yapıldığına dair bu bilgiler, detaylar ortaya çıktığı zaman muhakkak ki Genel Kurulda da paylaşılacaktır. Bu konuya dair yan yana duruşumuzun da Türkiye için ve Meclisimiz için ayrıca anlamlı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - ANKARA