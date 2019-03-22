Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 28 Milyar Lira Verdi

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 28 Milyar Lira Verdi

49 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 27 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 28 Milyar Lira Verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 27 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.


İhaleye 46 milyar liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:41 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:30:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 28 Milyar Lira Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]