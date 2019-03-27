Tecer Irmağının Yatağı Temizlendi
1 saat önce
Ulaş ilçe merkezinden geçen Tecer ırmağının yatağı temizlendi.
Ulaş ilçe merkezinden geçen Tecer ırmağının yatağı temizlendi.
Tecer dağından doğan ve ilçe merkezinden geçerek Kızılırmak
'a dökülen Tecer ırmağının yatağında oluşan çamur ve otlar belediye ekiplerince temizlendi.
Vatandaşlar çalışmadan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, bu tür çalışmaların devamlı yapılmasını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:31 Kaynak: AA
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