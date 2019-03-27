Son Dakika Haberleri: Tecer Irmağının Yatağı Temizlendi

Tecer Irmağının Yatağı Temizlendi

1 saat önce

Ulaş ilçe merkezinden geçen Tecer ırmağının yatağı temizlendi.

Tecer Irmağının Yatağı Temizlendi, System.String[]
Ulaş ilçe merkezinden geçen Tecer ırmağının yatağı temizlendi.

Tecer dağından doğan ve ilçe merkezinden geçerek Kızılırmak'a dökülen Tecer ırmağının yatağında oluşan çamur ve otlar belediye ekiplerince temizlendi.

Vatandaşlar çalışmadan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, bu tür çalışmaların devamlı yapılmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:31 Kaynak: AA

Kızılırmak, Güncel
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