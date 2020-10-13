Tek eliyle tutunduğu tekvandoda tek hedefi milli takım - Son Dakika

Tek eliyle tutunduğu tekvandoda tek hedefi milli takım

13.10.2020 11:19
Tek eliyle tutunduğu tekvandoda tek hedefi milli takım, System.String[]

Osmaniye'de sınıf öğretmenliği yapan ve doğuştan bir eli olmayan 36 yaşındaki Hanifi Bayhan 1,5 yıldır gönül verdiği tekvandoda milli takıma seçilebilmek için çalışıyor.

Osmaniye'de sınıf öğretmenliği yapan ve doğuştan bir eli olmayan 36 yaşındaki Hanifi Bayhan 1,5 yıldır gönül verdiği tekvandoda milli takıma seçilebilmek için çalışıyor.

Düziçi ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Hanifi Bayhan, kızını yazdırdığı tekvando kursunda hocası Hakan Kadıoğlu'nun ısrarıyla bu sporla tanıştı.

Doğuştan bir eli olmadığı için diğer eliyle tekvandoya sımsıkı tutunan Hanifi, tek amacı olan Para Tekvando Milli Takımı'na seçilmek için antrenör Kadıoğlu ile çok sıkı çalışıyor.

Ayağında başlayan sakatlığa rağmen antrenmanları aksatmayan Hanifi Bayhan, alacağı başarılarla öğrencilerine örnek olmak istiyor.

Hanifi Bayhan, AA muhabirine, anne karnında sol elinin gelişmediğini bu nedenle sadece sağ elini kullanabildiğini söyledi.

Engelinin normal yaşantısını etkilemediğini dile getiren Hanifi, ne yapmak istiyorsa yaptığını, elinin eksikliğini hiçbir şekilde hissetmediğini kaydetti.

Tekvandoyla kızının vasıtasıyla tanıştığını ve çok sevdiğini aktaran Hanifi Bayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım 3 senedir Hakan Kadıoğlu'nun öğrencisi. Bir gün hocam aradı ve 'tekvando yapmak ister misin' diye sordu. Daha önce hiç denemediğimi, ancak deneyebileceğimi söyledim. Böylece başlamış olduk. 1,5 yıldır da devam ediyorum. Bugüne kadar iki müsabakaya çıktım. Birinde aldığım ceza puanıyla mağlup oldum. İkinci maçta da son 20 saniyeye kadar 9-8 öndeyken rakibimin son saniye yaptığı bir hareketle yenildim. Ama bunlar beni daha çok hırslandırdı. Milli takıma seçilmek için hocamla daha sıkı çalışıyoruz."

Antrenör Hakan Kadıoğlu da Hanifi Bayhan'ın 1,5 yıldır azimle ve hırsla çalıştığını söyledi.

Bayhan'ın katıldığı iki karşılaşmadan da alnının akıyla çıktığını belirten Kadıoğlu, "Hocamızın engeli, bu sporu yapmasına asla engel olmadı. Azmi, hırsı ve başarısı da bunu gösteriyor. Şu an ayağında sakatlık bulunmasına rağmen antrenmanları aksatmıyor. Tek hedefimiz ise milli takıma seçilip ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek." diye konuştu.

Sınıf Öğretmenliği, Osmaniye, Kadıoğlu, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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